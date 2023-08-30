5 вещей, которые абсолютно нормальны для парней, а девушки из-за этого хотят плакать каждый раз

Все мы знаем, что парни и девушки часто смотрят на жизнь по-разному. Иногда это может привести к некоторому недопониманию и ситуациям, которые кажутся нормальными для одного пола, но вызывают у другого недоумение и раздражение. Рассказываем о пяти вещах, которые мужчины считают приемлемыми, но женщин невероятно бесят.

1. Признаваться в любви на первом свидании

Главные отличия в мировоззрении мужчин и женщин: 5 вещей, которые девушки терпеть не могут. Фото © Getty Images

Многие мужчины думают, что признание в любви на первом свидании — это галантный поступок, который может заинтересовать девушку. Показать, что парень действительно заинтересован в своей спутнице. Однако для большинства девушек это красный флаг. Очевидно, что молодые люди просто обладают низким эмоциональным интеллектом, чтобы правильно расшифровать свои чувства. В любом случае на второе свидание с такими признаниями можно не рассчитывать.

2. Пытаться обнять девушку без разрешения

Любые (запомните — любые) физические контакты должны быть по обоюдному согласию. Причём формулировать вопрос тоже нужно уметь. Когда на первом свидании после прощания парень с претензией говорит: "А обнять", то для девушек это даже большее нарушение личных границ. Так что, мужчины, сбавьте обороты.

3. "Чего хмурая такая? Улыбнись!"

Какие вещи в отношениях девушки не приемлют, а парни делают так каждый раз. Фото © Shutterstock

Да, некоторые мужчины (особенно постарше) думают, что этой фразой они показывают девушкам свою заботу и весёлый настрой. Однако замечание "Улыбнись!" может вызвать раздражение и недоумение у представительниц слабого пола. Никто не любит, когда говорят и указывают, как им нужно выглядеть и чувствовать себя.

4. Без разрешения трогать девушек во время разговора

И опять — физический контакт должен быть согласован обеими сторонами. Любые прикосновения без разрешения, даже если это касается плеча или руки, могут быть восприняты как нарушение личных границ. Так что, даже думая, что это безобидно, лучше держать дистанцию и уважать личное пространство своей коллеги или знакомой, если вы не состоите в близких отношениях.

5. Менсплейнинг

5 вещей, которые мужчины считают нормальными, но девушек это бесит. Фото © Getty Images / Westend61

Менсплейнинг (от англ. man + explain — мужчина + объяснять) — это явление, когда мужчины начинают объяснять очевидные вещи девушкам, будто бы те не понимают, о чём речь. Это может происходить в любой области: от политики до науки. Для многих женщин такое поведение вызывает чувство неуважения и раздражения. Поэтому, парни, прежде чем начинать "объяснять" что-то своей партнёрше, задумайтесь, действительно ли она нуждается в вашем совете или подсказке.