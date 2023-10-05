Путин заявил о неизвлечённых уроках противостояния прошлого века

В начале века все надеялись на то, что уроки из затратной военно-идеологической конфронтации XX века уже извлечены, но оказалось, что это не так, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.

По словам российского лидера, надежды заключались в том, что государства и народы осознали пагубность конфронтации, прочувствовали хрупкость и взаимосвязанность нашей планеты, убедились, что глобальные проблемы человечества требуют совместных решений. Всем должно было стать очевидным, что эгоизм и пренебрежение вызовами заводят мир в тупик, как заводит попытка сильных навязать остальным собственные мнения и интересы.

"Должно было стать всем очевидным, но оказалось, что это не так", — указал Путин.

В форуме принимают участие 140 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 42 стран Африки, Евразии, Южной и Северной Америки. Тема дискуссии — "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".