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5 октября, 14:20

Путин заявил о неизвлечённых уроках противостояния прошлого века

Путин: Уроки из военно-идеологической конфронтации XX века не извлечены

В начале века все надеялись на то, что уроки из затратной военно-идеологической конфронтации XX века уже извлечены, но оказалось, что это не так, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.

По словам российского лидера, надежды заключались в том, что государства и народы осознали пагубность конфронтации, прочувствовали хрупкость и взаимосвязанность нашей планеты, убедились, что глобальные проблемы человечества требуют совместных решений. Всем должно было стать очевидным, что эгоизм и пренебрежение вызовами заводят мир в тупик, как заводит попытка сильных навязать остальным собственные мнения и интересы.

"Должно было стать всем очевидным, но оказалось, что это не так", — указал Путин.

"Протрите глаза!": Путин призвал Запад избавиться от колониальной спеси

"Протрите глаза!": Путин призвал Запад избавиться от колониальной спеси

В форуме принимают участие 140 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 42 стран Африки, Евразии, Южной и Северной Америки. Тема дискуссии — "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".

В ходе своей речи Путин также указал на зашкаливавшую самонадеянность Запада. По словам президента, Россия предупреждала, что такой подход чреват нарастанием угрозы конфликта.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Александр Юнашев
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