Путин напомнил о третьем законе Ньютона, комментируя попытки давления на Россию

Президент России Владимир Путин прокомментировал попытки давления на Россию словами "любое действие рождает противодействие". Заявление главы государства прозвучало в ходе пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

"Война, начатая киевским режимом при активной прямой поддержке Запада, идёт уже десятый год, а специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить её. И она напоминает о том, что односторонние шаги, кто бы их ни предпринимал, неизбежно будут встречать ответные действия", — подчеркнул Путин, напомнив о третьем законе Ньютона — "действие, как известно, рождает противодействие".

По словам президента, так поступает любое ответственное, суверенное, самостоятельное, уважающее себя государство.

В форуме принимают участие 140 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 42 стран Африки, Евразии, Южной и Северной Америки. Тема дискуссии — "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".