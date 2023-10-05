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5 октября, 15:15

"Полный бардак": В Раде призвали Зеленского к ответу из-за проблем ВСУ

Украинский нардеп Гончаренко потребовал встречи с Зеленским из-за проблем ВСУ

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* сообщил о критической для ВСУ ситуации на фронте и потребовал встречи с Владимиром Зеленским для обсуждения этого вопроса.

"Выплаты в армии <…> Полный бардак. Изменений в приказе о мобилизации срочников всё ещё нет, по демобилизации тоже тихо. Почему они сидят три года в рабстве? Зачем?" — написал украинский нардеп в телеграм-канале.

Гончаренко* добавил, что сотни тысяч украинцев месяцами и годами не могут получить статус участников боевых действий. Он подчеркнул, что ситуация является патовой как на передовой, так и в обеспечении и выплатах зарплат военным. В связи с этим нардеп призвал Зеленского выйти к людям и откровенно рассказать о сложившейся ситуации.

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Ранее экс-советник лидера Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что против Зеленского выстраивается внутренний фронт, так как "он уже всем надоел". Причинами недовольства стали провалы ВСУ на фронте, а также некомпетентность правительства.

* Включён в перечень экстремистов и террористов.

Обложка ©

Getty Images / Nicolas Economou

Наталья Исакова
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