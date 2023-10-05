Путин оценил отношения России и Китая
Путин: Сотрудничество с Китаем никогда не строилось против кого-то
Сотрудничество России и Китая не строилось против кого-то, отношения между двумя странами носят исключительно созидательный характер. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.
"Вся эта работа ни в коем случае и никогда не строилась против кого-то. Она имеет созидательное начало и направлена исключительно на достижение положительного результата как для нас — России и Китая, так и для наших партнёров во всем мире", — сказал глава государства.
Президент отметил, что Москва и Пекин вместе строят автомобильные и железные дороги, а также сотрудничают в сфере производства, поставляя необходимые товары друг другу.
Кстати, ранее Путин в ходе встречи с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Россия и Китай добились беспрецедентно высокого уровня отношений. Более того, глава государства подчеркнул, что стороны планируют развивать сотрудничество и дальше.
LIFE / Павел Баранов