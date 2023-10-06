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Праздник страховых агентов: Интересные факты о профессии

Когда в России отмечается День страховщика, какие виды страховки существуют и что интересного случалось в области страхования? Об этом читайте в статье Life.ru к профессиональному празднику российских страховых агентов.

5 октября, 21:01
<p>Ежегодно 6 октября многие российские специалисты, работающие в сфере страхования, отмечают свой профессиональный праздник. Фото © <a href="https://unsplash.com/photos/05XcCfTOzN4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Towfiqu barbhuiya / Unsplash </a></p>

Ежегодно 6 октября многие российские специалисты, работающие в сфере страхования, отмечают свой профессиональный праздник. Фото © Towfiqu barbhuiya / Unsplash

День российского страховщика — это важный профессиональный праздник, который отмечается работниками, связанными с областью страхования, независимо от того, работают они в государственных или частных компаниях. Этот день отмечается множеством специалистов, таких как менеджеры, оценщики, продавцы услуг, руководители подразделений и вспомогательный персонал.

Названы пять видов страховки, о которых не знают многие россияне

Названы пять видов страховки, о которых не знают многие россияне

Когда отмечают День страховщика

В России в 2023 году День страховщика отмечается 6 октября. Этот праздник не закреплён на официальном уровне в перечне памятных дат Российской Федерации. А само событие приурочено к образованию Госстраха РСФСР, которое произошло именно 6 октября 1921 года.

Но есть мнение, что правильнее было бы отмечать этот день 28 июня, так как именно в этот день в далёком 1786 году царский указ положил начало российской системе страхования, которая хоть и была несовершенной и ограниченной, но всё-таки уже существовала.

Как стать страховым агентом? Что это за работа? Плюсы и минусы профессии. Видео © YouTube / LiveInKorea Наталия Цой

Какие виды страховок существуют

Страхование играет важную роль в современном обществе, обеспечивая защиту имущества, здоровья и жизни людей. Какие же виды страховки существуют?

Автострахование: каско и ОСАГО

Два добровольных вида автострахования, которыми граждане пользуются по своему усмотрению. Наиболее распространённая форма — каско, которое представляет собой возмездное оказание услуг компаниями-страховщиками с покрытием всех убытков, причинённых транспортному средству.

Страховщики рассказали, из-за каких травм россияне чаще к ним обращаются

Страховщики рассказали, из-за каких травм россияне чаще к ним обращаются

Страхование имущества

Вид страхования, в котором в качестве объекта страхования выступает имущественный интерес, связанный с владением, пользованием и распоряжением имуществом. Осуществляется преимущественно в форме добровольного страхования, за исключением страхования государственного имущества, передаваемого в аренду.

Страхование в банковской сфере

По определению данный вид страхования распространяется на ответственность заёмщика по своим обязательствам перед кредитором. Банк заключает кредитный договор с клиентом, в котором заранее прописывается его обязанность застраховать свою ответственность. Используется услуга в следующих направлениях:

Медицинское страхование (ОМС)

Один из основных видов обязательного страхования, который предусматривается отдельным федеральным законом (№ 326-ФЗ). Как и остальные виды, ОМС гарантируется государством каждому гражданину РФ и лицу, постоянно проживающему в пределах территории страны.

Страхование жизни и здоровья

Здесь речь идёт о дополнительном виде страхования, которым граждане пользуются по собственному желанию. Он включает в себя ряд платных медицинских услуг, которые оказываются лечебно-профилактическими учреждениями на платной основе. Как правило, сюда включаются услуги, которые не входят в ОМС либо предполагают более качественное обслуживание.

Интересные факты о профессии

  • Гонщик "Формулы-1" Фернандо Алонсо на год застраховал большие пальцы своих рук. Контракт между гонщиком и страховой компанией подразумевал выплату 10 миллионов евро при наступлении страхового случая.
  • Фотомодель Клаудия Шиффер застраховала своё лицо на пять миллионов долларов.
  • Певица и актриса Дженнифер Лопес застраховала свои ягодицы на 300 миллионов долларов.
  • Самый дорогой контракт со страховой компанией заключил Стивен Спилберг. Американский режиссёр застраховал свою жизнь на 1,2 миллиарда долларов.
  • Актриса Керри Уэллс для роли в фильме "Стартрек" была вынуждена постричься наголо. Она застраховалась на случай, если её волосы после стрижки не отрастут.
  • В 2006 году в России проводилось женское спортивное соревнование "Забег на шпильках". Одна из страховых компаний стала гарантом безопасности участниц.
Авторы
Андрей Ананьев
Андрей Ананьев

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