Праздник страховых агентов: Интересные факты о профессии Когда в России отмечается День страховщика, какие виды страховки существуют и что интересного случалось в области страхования? Об этом читайте в статье Life.ru к профессиональному празднику российских страховых агентов. 5 октября, 21:01 Ежегодно 6 октября многие российские специалисты, работающие в сфере страхования, отмечают свой профессиональный праздник. Фото © Towfiqu barbhuiya / Unsplash

День российского страховщика — это важный профессиональный праздник, который отмечается работниками, связанными с областью страхования, независимо от того, работают они в государственных или частных компаниях. Этот день отмечается множеством специалистов, таких как менеджеры, оценщики, продавцы услуг, руководители подразделений и вспомогательный персонал.

Когда отмечают День страховщика

В России в 2023 году День страховщика отмечается 6 октября. Этот праздник не закреплён на официальном уровне в перечне памятных дат Российской Федерации. А само событие приурочено к образованию Госстраха РСФСР, которое произошло именно 6 октября 1921 года.

Но есть мнение, что правильнее было бы отмечать этот день 28 июня, так как именно в этот день в далёком 1786 году царский указ положил начало российской системе страхования, которая хоть и была несовершенной и ограниченной, но всё-таки уже существовала.

Как стать страховым агентом? Что это за работа? Плюсы и минусы профессии. Видео © YouTube / LiveInKorea Наталия Цой

Какие виды страховок существуют

Страхование играет важную роль в современном обществе, обеспечивая защиту имущества, здоровья и жизни людей. Какие же виды страховки существуют?

Автострахование: каско и ОСАГО

Два добровольных вида автострахования, которыми граждане пользуются по своему усмотрению. Наиболее распространённая форма — каско, которое представляет собой возмездное оказание услуг компаниями-страховщиками с покрытием всех убытков, причинённых транспортному средству.

Страхование имущества

Вид страхования, в котором в качестве объекта страхования выступает имущественный интерес, связанный с владением, пользованием и распоряжением имуществом. Осуществляется преимущественно в форме добровольного страхования, за исключением страхования государственного имущества, передаваемого в аренду.

Страхование в банковской сфере

По определению данный вид страхования распространяется на ответственность заёмщика по своим обязательствам перед кредитором. Банк заключает кредитный договор с клиентом, в котором заранее прописывается его обязанность застраховать свою ответственность. Используется услуга в следующих направлениях:

Медицинское страхование (ОМС)

Один из основных видов обязательного страхования, который предусматривается отдельным федеральным законом (№ 326-ФЗ). Как и остальные виды, ОМС гарантируется государством каждому гражданину РФ и лицу, постоянно проживающему в пределах территории страны.

Страхование жизни и здоровья

Здесь речь идёт о дополнительном виде страхования, которым граждане пользуются по собственному желанию. Он включает в себя ряд платных медицинских услуг, которые оказываются лечебно-профилактическими учреждениями на платной основе. Как правило, сюда включаются услуги, которые не входят в ОМС либо предполагают более качественное обслуживание.

Интересные факты о профессии

Гонщик "Формулы-1" Фернандо Алонсо на год застраховал большие пальцы своих рук. Контракт между гонщиком и страховой компанией подразумевал выплату 10 миллионов евро при наступлении страхового случая.

Фотомодель Клаудия Шиффер застраховала своё лицо на пять миллионов долларов.

Певица и актриса Дженнифер Лопес застраховала свои ягодицы на 300 миллионов долларов.

Самый дорогой контракт со страховой компанией заключил Стивен Спилберг. Американский режиссёр застраховал свою жизнь на 1,2 миллиарда долларов.

Актриса Керри Уэллс для роли в фильме "Стартрек" была вынуждена постричься наголо. Она застраховалась на случай, если её волосы после стрижки не отрастут.

В 2006 году в России проводилось женское спортивное соревнование "Забег на шпильках". Одна из страховых компаний стала гарантом безопасности участниц.

Авторы Андрей Ананьев