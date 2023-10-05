Стоматолог объяснил, до чего может довести неправильный прикус

Если откладывать поход к стоматологу, можно лишиться не только красивой улыбки, но и получить ноющие боли головы и спины. Об этом предупредил имплантолог-ортопед, главный врач сети стоматологических клиник "Эстет" Сабит Алиев.

"Часто видим, как взрослые люди улыбаются, например, не раскрывая рта, одним уголком. Причин такого дефекта может быть множество, но основные — неправильный прикус, мышечный тонус, неправильное положение суставов", — подчеркнул медик в беседе с "Газетой.ru".

По его словам, асимметрия жевательных мышц может быть испорчена из-за неровного зубного ряда. Это ведёт к тому, что одна сторона ротовой полости начинает быстрее пережёвывать пищу, а вторая отстаёт. Однако мозг выдаёт сигнал продолжать жевать дальше, несмотря на медленное смыкание рта.

Алиев подчеркнул, что из-за несимметричных движений мышц лицо искривляется в одну сторону, что дополнительно влияет на мышечную работу плечей и шеи. Например, если у человека одно плечо выше другого, то проблема, оказывается, кроется в прикусе. По словам стоматолога, дело в данном случае в подъязычно-лопаточной мышце.

То же самое касается и улыбки одним уголком рта: если нижняя челюсть смещается назад, значит, произошло истирание зубов. В таком случае у человека возникают проблемы с дыханием и вдыхать воздух он может только ртом через нижнюю челюсть, а это может привести к астме, пояснил стоматолог. Неправильный прикус также ведёт к нарушениям осанки, болям в горле и даже искривлению ног, заключил Алиев.