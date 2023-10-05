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5 октября, 17:06

1102 года у школьной доски: Учителя из Дагестана рассказали о своей рекордной династии

SHOT: Династия учителей из Дагестана почти 100 лет предана обучению детей

Для династии Сунгуровых из Дагестана День учителя — особенный праздник. На протяжении почти 100 лет профессия преподавателя, как самое драгоценное, передаётся в этой семье по наследству. Как сообщает SHOT, суммарный педагогический стаж династии составляет 1102 года.

Последние почти 100 лет профессию педагога в семье Сунгуровых выбирали 50 человек. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, всё началось в 1927 году, когда основатель династии Басир Сунгуров пришёл преподавать в сельскую школу. Самый молодой на данный момент член династии — правнук Басира Джамал Сунгуров — в настоящее время учится в педагогическом и мечтает стать учителем информатики.

"Династия по всему Дагестану, работали в разных школах. Среди профессий, которые выбирали Сунгуровы, 50 человек выбрали стать учителями. Среди представителей династии есть и физики, и математики, и географы, и историки", — отметил представитель учительской династии Руслан Сунгуров.

7 знаменитостей, кто мог бы отмечать День учителя, ведь у них педагогическое образование

7 знаменитостей, кто мог бы отмечать День учителя, ведь у них педагогическое образование

Ранее Лайф рассказывал о том, что президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днём учителя. Он отметил, что каждый человек с любовью и признательностью вспоминает своих школьных наставников, их советы и участие в жизни даже спустя долгие годы.

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Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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