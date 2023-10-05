Регион

Уведомления отключены

5 октября, 17:00
4328

Путин: Количество моих друзей в Германии растёт

Российский лидер Владимир Путин в ходе пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи заявил, что у него остались друзья в Германии, причём их число растёт прежде всего за счёт тех, кто представляет интересы своего народа.

"Есть друзья, и их количество растёт. Прежде всего за счёт тех, кто представляет интересы собственного народа", — отметил Путин.

Также глава государства высказался о бывшем канцлере ФРГ Герхарде Шрёдере.

"Что касается Герхарда Шрёдера, то Германия должна гордиться им, он настоящий сын своего Отечества. Он всегда думал прежде всего об интересах немецкого народа", — сказал президент, вспомнив, что вместе со Шрёдером они начали строить "Северные потоки", которые были подорваны.

Путин: Берлин отказался получать газ по сохранной ветке "Северного потока – 2"

Путин: Берлин отказался получать газ по сохранной ветке "Северного потока – 2"

Как сообщал Лайф, "Северные потоки" были взорваны 26 сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш выяснил, что за организацией терактов стоят США.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров