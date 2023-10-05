Путин: Количество моих друзей в Германии растёт
Российский лидер Владимир Путин в ходе пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи заявил, что у него остались друзья в Германии, причём их число растёт прежде всего за счёт тех, кто представляет интересы своего народа.
"Есть друзья, и их количество растёт. Прежде всего за счёт тех, кто представляет интересы собственного народа", — отметил Путин.
Также глава государства высказался о бывшем канцлере ФРГ Герхарде Шрёдере.
"Что касается Герхарда Шрёдера, то Германия должна гордиться им, он настоящий сын своего Отечества. Он всегда думал прежде всего об интересах немецкого народа", — сказал президент, вспомнив, что вместе со Шрёдером они начали строить "Северные потоки", которые были подорваны.
Как сообщал Лайф, "Северные потоки" были взорваны 26 сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш выяснил, что за организацией терактов стоят США.
LIFE / Павел Баранов