Российский лидер Владимир Путин в ходе пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи заявил, что у него остались друзья в Германии, причём их число растёт прежде всего за счёт тех, кто представляет интересы своего народа.

"Есть друзья, и их количество растёт. Прежде всего за счёт тех, кто представляет интересы собственного народа", — отметил Путин.

Также глава государства высказался о бывшем канцлере ФРГ Герхарде Шрёдере.

"Что касается Герхарда Шрёдера, то Германия должна гордиться им, он настоящий сын своего Отечества. Он всегда думал прежде всего об интересах немецкого народа", — сказал президент, вспомнив, что вместе со Шрёдером они начали строить "Северные потоки", которые были подорваны.