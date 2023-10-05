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5 октября, 19:10

"Красота!": Фигуристка Трусова похвалилась новеньким Mercedes‑Benz G‑класса

Трусова сообщила о покупке автомобиля Mercedes-Benz стоимостью более 20 млн

Российская фигуристка Александра Трусова стала обладательницей новенького автомобиля Mercedes‑Benz G‑класса. О дорогой покупке она поспешила рассказать подписчикам в телеграм-канале.

Российская фигуристка Александра Трусова приобрела Mercedes‑Benz G‑класса. Видео © T.me / Alexandra Trusova

"Я сегодня наконец‑то купила машину, которую очень хотела. Какая красота!" — сообщила Трусова.

Стоимость Mercedes-Benz G-класса примерно 20–30 млн рублей.

Трусова в 2022 году в Пекине взяла серебро, её обогнала соотечественница Анна Щербакова. В последний раз она выходила на лёд на Гран-при России в Самаре в конце ноября 2022 года, заняв второе место.

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Ранее переживший ампутацию конечностей российский фигурист Роман Костомаров купил новый китайский кроссовер Exeed RX стоимостью пять миллионов рублей. Правда, водить его будет жена Оксана Домнина.

Обложка ©

ТАСС / Бобылев Сергей

Анатолий Симоненко
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