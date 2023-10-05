"Красота!": Фигуристка Трусова похвалилась новеньким Mercedes‑Benz G‑класса

"Я сегодня наконец‑то купила машину, которую очень хотела. Какая красота!" — сообщила Трусова.

Трусова в 2022 году в Пекине взяла серебро, её обогнала соотечественница Анна Щербакова. В последний раз она выходила на лёд на Гран-при России в Самаре в конце ноября 2022 года, заняв второе место.