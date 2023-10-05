"Красота!": Фигуристка Трусова похвалилась новеньким Mercedes‑Benz G‑класса
Трусова сообщила о покупке автомобиля Mercedes-Benz стоимостью более 20 млн
Российская фигуристка Александра Трусова стала обладательницей новенького автомобиля Mercedes‑Benz G‑класса. О дорогой покупке она поспешила рассказать подписчикам в телеграм-канале.
Российская фигуристка Александра Трусова приобрела Mercedes‑Benz G‑класса. Видео © T.me / Alexandra Trusova
"Я сегодня наконец‑то купила машину, которую очень хотела. Какая красота!" — сообщила Трусова.
Стоимость Mercedes-Benz G-класса примерно 20–30 млн рублей.
Трусова в 2022 году в Пекине взяла серебро, её обогнала соотечественница Анна Щербакова. В последний раз она выходила на лёд на Гран-при России в Самаре в конце ноября 2022 года, заняв второе место.
Ранее переживший ампутацию конечностей российский фигурист Роман Костомаров купил новый китайский кроссовер Exeed RX стоимостью пять миллионов рублей. Правда, водить его будет жена Оксана Домнина.
ТАСС / Бобылев Сергей