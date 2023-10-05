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5 октября, 19:15
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Умерла народная артистка России Королёва

Народная артистка России Наталия Королёва умерла в возрасте 75 лет

<p> Наталия Королёва. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/kobzevii/4932" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Игорь Кобзев </a></p>

Наталия Королёва. Обложка © Telegram / Игорь Кобзев

В Иркутске на 76-м году жизни умерла актриса драматического театра имени Охлопкова, народная артистка России Наталия Королёва. Она ушла из жизни ещё 3 октября, однако трагическое известие сообщили только сегодня.

"На сцене Наталия Васильевна не играла, она жила. Жила каждой ролью, каждым характером. Соболезную семье и близким Наталии Васильевны. Регион скорбит вместе с вами", — выразил свои соболезнования губернатор региона Игорь Кобзев.

Наталия Королёва прослужила в театре имени Охлопкова более 40 лет. Здесь она сыграла десятки ярких ролей, среди них Дарья в "Прощании с Матёрой", Арина Базарова в спектакле "Отцы и дети", старуха Анна в "Последнем сроке". В 2023 году актриса получила премию губернатора Иркутской области за личный вклад в обеспечение эффективной деятельности учреждений культуры в номинации "За творческий вклад".

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Наталья Исакова
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