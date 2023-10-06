Юрист назвал способ получения пособия от работодателя при выходе на пенсию

Работающие россияне, пожелавшие выйти на пенсию, могут в любой момент подать заявление на увольнение и не отрабатывать две недели. Об этом агентству "Прайм" рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

"Согласно статье 80 Трудового кодекса с выходом на пенсию по старости работающие граждане имеют право подать заявление на увольнение в любой момент без отработки двух недель", — подтвердил Виноградов.

Он предупредил, что работодатель также не вправе требовать у сотрудника пенсионное удостоверение. Порой работодатели предлагают перейти на срочный трудовой договор, чтобы не держать в штате человека пенсионного возраста. Но принуждать к этому они не могут — в таком случае нужно согласие сотрудника.

Также пенсионера могут уволить по сокращению штата. Если сотрудник согласится, то он сможет рассчитывать и на получение пособия в размере среднемесячного заработка. Но если же пенсионер в течение месяца не найдёт новое место работы, то ему будут обязаны выплатить ещё одно пособие, резюмировал юрист.