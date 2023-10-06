В США придумали, как помочь Киеву в обход решения Конгресса
Politico: США могут выделить средства для Киева по программе грантов Госдепа
Белый дом в случае отсутствия решения Конгресса США по выделению дополнительных средств для киевского режима может задействовать программу американского внешнеполитического ведомства по грантам и займам. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
В материале указано, что такой вариант развития событий рассматривается администрацией действующего американского лидера Джо Байдена в качестве одного из способов предотвращения перебоев выделения средств Украине. Издание подчёркивает, что речь идёт о программе Госдепа США, в рамках которой Вашингтон поставляет своим партнёрам вооружение.
"По состоянию на 21 сентября у США оставалось порядка 650 миллионов долларов из общей суммы в 4,6 миллиарда долларов иностранного военного финансирования, которое выделил Конгресс на дополнительные пакеты для Украины и "стран, которые были задеты ситуацией на Украине", — говорится в материале.
Однако источники газеты уточнили, что в этой ситуации не всё так просто оказалось для Белого дома. В статье указывается, что подобный трансфер денежных средств всё равно должны будут согласовать американские законотворцы.
Ранее Лайф сообщал, что Правительство США приостановило долгосрочные контракты по оказанию помощи Украине. Причиной заморозки стало отсутствие долгосрочного финансирования, рассказал журналистам глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.
Unsplash