В США придумали, как помочь Киеву в обход решения Конгресса

Белый дом в случае отсутствия решения Конгресса США по выделению дополнительных средств для киевского режима может задействовать программу американского внешнеполитического ведомства по грантам и займам. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

В материале указано, что такой вариант развития событий рассматривается администрацией действующего американского лидера Джо Байдена в качестве одного из способов предотвращения перебоев выделения средств Украине. Издание подчёркивает, что речь идёт о программе Госдепа США, в рамках которой Вашингтон поставляет своим партнёрам вооружение.

"По состоянию на 21 сентября у США оставалось порядка 650 миллионов долларов из общей суммы в 4,6 миллиарда долларов иностранного военного финансирования, которое выделил Конгресс на дополнительные пакеты для Украины и "стран, которые были задеты ситуацией на Украине", — говорится в материале.

Однако источники газеты уточнили, что в этой ситуации не всё так просто оказалось для Белого дома. В статье указывается, что подобный трансфер денежных средств всё равно должны будут согласовать американские законотворцы.