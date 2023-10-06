Быть рядом с любимыми: Россияне назвали главные причины для счастья

Основной причиной для счастья россиян является возможность засыпать и просыпаться рядом с любимыми людьми. Как следует из результатов опроса страховой компании "Росгосстрах", именно эта причина лидировала в списке из 102 вариантов маленьких радостей, поднимающих настроение. Подробнее с исследованием ознакомился Лайф.

Данные собирались с помощью специального happy-бота. Ему респонденты рассказали, что ценят сегодня и что радует их в сложные времена. Цель проекта — показать, что счастье всегда рядом и кроется в повседневных мелочах.

Возможность засыпать и просыпаться рядом с любимыми, семейное благополучие и встреча любви всей жизни — самые важные причины для счастья россиян Фото © Unsplash

Согласно опросу, возможность засыпать и просыпаться рядом с любимым человеком, семейное благополучие и встреча любви всей жизни оказались тремя самыми важными причинами для счастья россиян. Эти варианты совокупно назвали 47% респондентов, общавшихся с ботом.

Топ ответов был сформирован 91% опрошенных. В него вошли возможность засыпать и просыпаться рядом с любимым человеком (21,5%), семейное благополучие (19,6%) и встреча любви всей жизни (11%). Также россиян радует сбор чемодана в путешествие (9,2%), выигрыш в лотерею (8,7%), неожиданный подарок (8,3%), объятия (7,5%), момент дарения чего-то близкому (7%), а также путешествие в другой город (4,1%).

Для некоторых счастье — вылечить больной зуб или найти потерянную вещь Фото © Unsplash

В перечне также можно встретить и менее очевидные вещи. Например, кто-то счастлив от похода на массаж или от нахождения потерянной вещи. Другие признались, что для них радость — это возможность вылечить зуб, который давно болел.

"Результаты исследования показывают, что человека могут сделать счастливым в моменте самые простые вещи. У каждого свои предпочтения в зависимости от возраста, окружения и характера, но в то же время всех объединяет одно желание — иметь благополучную семью", — резюмировала руководитель Блока агентских и офисных продаж "Росгосстраха" Юлия Шабанова.