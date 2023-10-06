"Были все синие": Алтайский третьеклассник спас из ледяной реки тонущих малышей

В Алтайском крае девятилетний школьник спас от верной гибели пятилетнюю девочку и её четырёхлетнего брата. Как сообщает kp.ru, ребёнок вытащил детей из ледяной реки и не дал им утонуть.

По данным издания, всё произошло 29 сентября в селе Черёмушкино, расположенном в Залесовском районе. Дети, гостившие у бабушки, играли недалеко от реки Талица с другими ребятами. Они решили помыть руки в реке, после чего, спускаясь по тропе, не удержались и полетели вниз.

В этот момент неподалёку был девятилетний мальчик, который бросился им на помощь. Первой он спас девочку, так как она во время падения успела зацепиться за куст. Её брату повезло меньше: течение с огромной скоростью понесло его вниз по реке. Стоит отметить, что его лицо находилось под водой.

Чтобы его спасти, третьекласснику пришлось пробежать 200 метров по берегу, после чего он спрыгнул в воду, схватил утопающего за капюшон и потащил на берег. Школьник сразу же начал звать на помощь взрослых — к счастью, его крики услышала проживающая рядом семья и бросилась к реке.

"Он [спасённый мальчик] был весь синий, а ушки даже фиолетовыми, не дышал, тело было обмякшим, я тоже думала, что умер, но всё равно стала делать искусственное дыхание. Муж помогал давить на животик, потом я переворачивала ребёнка на бок, из мальчика выходила жидкость, его сестрёнка кричала: "Спасите братика, помогите чем-нибудь!" — призналась свидетельница.

Девочка серьёзно не пострадала, а её брата госпитализировали. Позже, когда его уже выписали из больницы, врачи сообщили, что он пережил клиническую смерть. При этом сам школьник себя героем не считает и признаётся, что не мог поступить иначе.