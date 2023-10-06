Психолог рассказала, как учителям восполнять эмоциональные ресурсы

Работать учителем — ресурсозатратно, поэтому, чтобы восполнять силы, нужно иногда переключаться на другую деятельность. Об этом РИАМО рассказала кандидат психологических наук Софья Сулим.

По её словам, важно уметь отключаться от уроков. Для этого должны быть выходные дни с минимальной нагрузкой. А в общении с учениками нужно оставаться в экспертной позиции и избегать эмоционального внутреннего горения.

"По возможности надо переключаться каким-то способом на любую созерцательную деятельность, например на природу, чтение книг. В этот момент не будет общения и получится избежать возможности терять эмоции, вкладывая их во что-то. Насколько это возможно, настолько и следует к этому стремиться", — посоветовала Сулим.

Она обратила внимание на то, что общение с детьми ресурсозатратно, поэтому чувства и эмоции нужно вкладывать в подачу материала. Тем более что внимание детей нестабильно и его приходится постоянно фокусировать на себе.