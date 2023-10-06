"Обладает выраженным действием": Врач объяснил, чем вылечить больное горло

Чтобы понять, какие препараты подойдут при лечении горла, человек должен чётко осознавать свои болевые ощущения. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал отоларинголог Владимир Зайцев.

По его словам, в качестве лекарственной терапии лучше всего использовать антисептики на водной основе, но никак не на спиртовой. Также подойдут растворы из трав.

"При ощущении жжения и першения нужны смягчающие препараты на маслянистой основе. Если сильная боль и сильное воспаление, нужны сильные антисептики и порой антибактериальные препараты. Вовнутрь нужно принимать десенсибилизирующие препараты, которые снимают напряжение организма. Они обладают хорошим, выраженным противоотёчным действием", — заявил Зайцев.

Антисептиками на водной основе, растворами из ромашки, шалфея и календулы можно полоскать горло. А мазями, содержащими хлорофиллипт и йодистые растворы наносят на заднюю стенку глотки, чтобы снять воспаление, резюмировал врач.