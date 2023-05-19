От ангины до кариеса: Врач рассказала, о каких болезнях говорят частые боли в горле

За болями в горле может стоять несколько причин. Наиболее частой является ангина (тонзиллит) — воспаление миндалин. Иногда встречается хронический тонзиллит, когда это заболевание повторяется регулярно и неприятное ощущение в горле сохраняется долго, рассказала в беседе с Лайфом оториноларинголог и психотерапевт Светлана Попова.

При тонзиллите, по словам медика, обязательно присутствует отёк и покраснение миндалин, на которых может наблюдаться белый, желтоватый или гнойный налёт. Кроме того, на фоне болезни у пациента часто увеличиваются лимфоузлы в области шеи. Состояние, как правило, сопровождается общим ощущением слабости, усталости и отсутствием аппетита.

"С психологической точки зрения тонзиллит возникает в качестве ответной реакции организма на невозможность высказать своё мнение, защитить свою позицию, территорию. Если человек надолго застревает в конфликте, воспаление переходит в хроническую стадию", — отметила Попова.

Оториноларинголог, психотерапевт Светлана Попова. Фото © Предоставлено Лайфу

Острый тонзиллит лечится при помощи антибиотиков, анальгетиков, антибактериальных препаратов, а также полосканий и промываний горла. При хронической стадии болезни врачи предлагают полное удаление миндалин (тонзиллэктомия). Ещё одной из причин болей в горле, как указала наша собеседница, может быть фарингит — воспаление задней стенки глотки. Болезнь также способна протекать в острой или хронической стадии. При фарингите обычно развивается сильная боль в горле, дисфагия, налёт на задней стенке глотки. При этом нередко подключаются и другие симптомы. К примеру, может быть повышенная температура или насморк. Как правило, схема лечения фарингита практически ничем не отличается от лечения тонзиллита.

"На психосоматическом уровне наличие фарингита говорит о том, что вы что-то не "перевариваете", какую-то информацию (отношения, работу, жизненную ситуацию) вы отвергаете и не можете усвоить. При лечении заболевания (особенно при его переходе в хроническую стадию) очень важно начинать с нормализации работы ЖКТ — пройти необходимые исследования и процедуры, чтобы выявить основную причину и взять под контроль питание", — добавила врач.

Она также рассказала, что ещё одной частой причиной болей в горле является ларингоневроз (невроз гортани) — это расстройство, связанное с перенапряжением мышц гортани, которые негармонично регулируются вегетативной нервной системой. Для него характерны хрипота, потеря голоса, ощущение комка в горле, боль или дискомфорт, затруднённое дыхание или чувство удушья, а также сухость горла, першение, нарушение ритма дыхания и интонации голоса. Нередко ларингоневроз может развиться из-за стресса, тревоги и постоянной усталости.

"Ларингоневроз может быть временным состоянием, которое проходит самостоятельно, но в некоторых случаях может потребоваться лечение, особенно если симптомы продолжаются длительное время или существенно влияют на качество жизни. Лечение включает психотерапию, а также упражнения для улучшения контроля над дыханием и голосом", — пояснила специалист.

В заключение Попова добавила, что горло может болеть и из-за стоматологических проблем. К примеру, при наличие кариеса зубов мудрости. Также боли могут беспокоить в связи с заболеваниями щитовидки, воспалением языка или нарушением выделения слюны.