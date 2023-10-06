Туроператоры начали устанавливать скидки на отели до 60%

Из-за ослабления курса рубля туроператоры из России стали предлагать значительные скидки на размещение и авиабилеты за границу. Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу туроператора Tez Tour, чтобы привлечь туристов, некоторые организации предлагают дисконт на отели размером до 60%.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян в беседе с журналистами рассказал, что сейчас компании прибегают к снижению цен на авиабилеты на чартерные или блочные рейсы, из-за чего цена перелёта в составе турпакета становится небольшой.

"Сейчас мы наблюдаем тренд на значительное снижение глубины продаж: на непраздничные даты она в среднем составляет 7–14 дней. Так продаётся до 70% туров", — заявил собеседник издания.

Для стимулирования продаж некоторые предприниматели прибегают к специальным предложениям. Допустим, по словам Мурадяна, это может быть бесплатное улучшение питания, когда клиент оплачивает только завтрак, а ему предоставляют ещё и ужин. Также отдыхающим могут предоставить номер с видом на море.