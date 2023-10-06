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6 октября, 01:47

Режим ЧС ввели на территории Южно-Сахалинска

Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске в связи с мощным тайфуном

Режим чрезвычайной ситуации введён в Южно-Сахалинске в связи с погодными условиями. Об этом сообщил мэр города Сергей Надсадин в телеграм-канале.

Последствия тайфуна в Южно-Сахалинске. Видео © t.me / NEWS.VL | Владивосток и Приморье

"Вводим на территории всего городского округа режим ЧС. Сейчас на штабе потребовал от всех вице-мэров, руководителей территорий вести круглосуточный мониторинг ситуации", — сообщил он.

По его словам, в мэрию поступают сообщения о потоплении домовладений, которых на данный момент уже более 20. Специалистами будет совершён придомовой обход, по итогам которого пострадавшим окажут всю необходимую помощь, уточнил Надсадин.

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Лайф сообщал, что обрушившийся на Сахалин тайфун привёл к подтоплению нескольких домов и оставил без света частный сектор в Южно-Сахалинске. Из-за погодных условий были отменены занятия во всех школах города и нескольких районов. Людям, чьё жильё пострадало от тайфуна, будет оказана помощь региональных властей.

Обложка ©

t.me / NEWS.VL | Владивосток и Приморье

Оксана Попова
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