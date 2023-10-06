Режим ЧС ввели на территории Южно-Сахалинска

Режим чрезвычайной ситуации введён в Южно-Сахалинске в связи с погодными условиями. Об этом сообщил мэр города Сергей Надсадин в телеграм-канале.

Последствия тайфуна в Южно-Сахалинске. Видео © t.me / NEWS.VL | Владивосток и Приморье

"Вводим на территории всего городского округа режим ЧС. Сейчас на штабе потребовал от всех вице-мэров, руководителей территорий вести круглосуточный мониторинг ситуации", — сообщил он.

По его словам, в мэрию поступают сообщения о потоплении домовладений, которых на данный момент уже более 20. Специалистами будет совершён придомовой обход, по итогам которого пострадавшим окажут всю необходимую помощь, уточнил Надсадин.