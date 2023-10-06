Режим ЧС ввели на территории Южно-Сахалинска
Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске в связи с мощным тайфуном
Режим чрезвычайной ситуации введён в Южно-Сахалинске в связи с погодными условиями. Об этом сообщил мэр города Сергей Надсадин в телеграм-канале.
Последствия тайфуна в Южно-Сахалинске. Видео © t.me / NEWS.VL | Владивосток и Приморье
"Вводим на территории всего городского округа режим ЧС. Сейчас на штабе потребовал от всех вице-мэров, руководителей территорий вести круглосуточный мониторинг ситуации", — сообщил он.
По его словам, в мэрию поступают сообщения о потоплении домовладений, которых на данный момент уже более 20. Специалистами будет совершён придомовой обход, по итогам которого пострадавшим окажут всю необходимую помощь, уточнил Надсадин.
Лайф сообщал, что обрушившийся на Сахалин тайфун привёл к подтоплению нескольких домов и оставил без света частный сектор в Южно-Сахалинске. Из-за погодных условий были отменены занятия во всех школах города и нескольких районов. Людям, чьё жильё пострадало от тайфуна, будет оказана помощь региональных властей.