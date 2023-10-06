Местная звезда: В Приморье 13-летний леопард Тайфун сходил на свидание с юной самкой

В Приморском крае 13-летний леопард по кличке Тайфун начал встречаться с молодой самкой, сообщают представители дирекции заповедников "Земля леопарда". Этот интересный момент был запечатлён фотоловушкой.

13-летний леопард Тайфун со своей молодой подругой. Видео © t.me / "Земля леопарда" - дирекция заповедников

Стоит отметить, что средняя продолжительность жизни этого вида примерно составляет 12 лет. Несмотря на это, Тайфун тесно общается с противоположным полом. Представители заповедника рассказали, что этот леопард — местная звезда. В его послужном списке "сотрудничество" с телеканалами многих стран.

По данным специалистов, избранницей хищника стала молодая самка под номером Leo 244F, которой приблизительно четыре года. Сотрудники заповедника не исключают, что скоро на свет могут появиться маленькие котята редчайшей кошки на планете.