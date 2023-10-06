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6 октября, 04:18

В Болгарии найдена 700-летняя серебряная монета с изображением Иисуса Христа

В Болгарии найдена 700-летняя монета с изображением Иисуса и средневекового царя

<p>Монета с Иисусом Христом из Болгарии. Обложка © <a href="https://burgasmuseums.bg/bg/article/nova-ryadka-nahodka-otkrita-srednovekovniya-grad-rusokastro-943" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт Бургасского музея</a></p>

Монета с Иисусом Христом из Болгарии. Обложка © Официальный сайт Бургасского музея

В Болгарии археологи из Рима обнаружили в юго-восточном средневековом городе Русокастро 700-летнюю серебряную монету с изображением Иисуса Христа на одной стороне и сербского короля Стефана Уроша II Милутина — на другой. Об этом говорится в пресс-релизе Бургасского музея.

Монета с Иисусом Христом из Болгарии. Фото © Официальный сайт Бургасского музея

Монета с Иисусом Христом из Болгарии. Фото © Официальный сайт Бургасского музея

Учёные сообщили, что монета представляет собой копию венецианских пенни-матапанов, которые были самой устойчивой валютой на Балканах в конце XIII – начале XIV века благодаря своему весу и высокому качеству серебра.

Король Стефан Урош II Милутин был правителем, которому удалось территориально расширить Сербию за счёт болгарских земель в Браничеве на северо-западе и Македонии на юго-западе. Под его правлением Сербское королевство чрезвычайно разрослось за счёт не только болгарских, но и византийских земель к северу от города Салоники. Он был канонизирован в лике святых, а его мощи хранятся в соборе Святой Недели в Софии.

В ЛДПР предложили выпустить монеты с изображениями героев спецоперации

В ЛДПР предложили выпустить монеты с изображениями героев спецоперации

Ранее Лайф сообщал, что на Украине в обращение введены монеты, на которых изображён борщ как культурное достояние страны. С одной стороны монет возле печи красуется женщина с овощами, которая готовит суп, на оборотной — тарелка с ярко-красным борщом.

Алексей Соловьёв
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