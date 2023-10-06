Подростки на Урале расстреляли школьника за отказ от покупки вейпа

Толпа подростков в Екатеринбурге расстреляла школьника, который отказался покупать у них вейпы и распылил в них перцовый баллончик. Об этом передаёт телеграм-канал SHOT.

По данным канала, два 14-летних школьника стояли на остановке общественного транспорта. В какой-то момент к ним подошли двое парней и предложили купить вейпы, но потенциальные покупатели им отказали. "Продавцы" начали более настойчиво предлагать товар, за что получили струю из газового баллончика в лицо.

Когда школьники пошли в сторону дома, на них резко выбежала толпа из 13–15 человек. За одним из ребят погналась одна половина шайки, а остальные принялись за другого, которому повезло меньше: его били ногами, пока он лежал на земле, и стреляли из пневматики.

После побоища пострадавший обратился к врачам, которые извлекли у него из головы пневматическую пулю. Второй подросток не пострадал. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и ищут подозреваемых.