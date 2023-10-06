Курс евро на Мосбирже превысил 106 рублей впервые с 16 августа

В начале торгов 6 октября курс европейской валюты впервые с 16 августа превысил 106 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 07:00 евро вырос на 0,22% до 106 рублей. Уже в 07:08 он находился на уровне 106,06 рубля и продемонстрировал рост +0,28%.

Доллар прибавил 0,19%, поднимаясь до 100,6 рубля, а юань поднялся на 0,17% — до 13,751 рубля.