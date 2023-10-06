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6 октября, 05:06

Неизвестная редакция рукописи песни Высоцкого ушла с молотка

Неизвестная рукопись песни Высоцкого "В холода" продана за 260 тысяч рублей

<p>Поэт, актёр театра и кино, певец Владимир Высоцкий, 1977 год. Обложка © ТАСС / Строков Михаил</p>

Поэт, актёр театра и кино, певец Владимир Высоцкий, 1977 год. Обложка © ТАСС / Строков Михаил

С молотка ушла неизвестная редакция рукописи песни Владимира Высоцкого "В холода". В пресс-службе аукционного дома "Литфонд" сообщили, что она была продана на онлайн-торгах в минувший четверг за 260 тысяч рублей.

"Неизвестная редакция рукописи песни Владимира Высоцкого "В холода", названная "Песней Фёдора", продана сегодня за 260 тысяч рублей", — рассказали в пресс-службе РИА "Новости".

Также журналистам рассказали, что на торги помимо этого были выставлены книги, рукописи, автографы, фотографии и исторические бумаги. Среди них аукционный дом выделил редкую книгу Иоганна Бухнера "Учение и практика артиллерии, или Внятное описание", начальная цена которой составляет 950 тысяч рублей. Стоит отметить, что она была издана во времена правления Петра I.

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Ранее Лайф писал, что лицо поэта, актёра театра и кино, певца Владимира Высоцкого в новом фильме "Володя" воссоздадут с помощью нейросети. Фильм начнёт повествование с момента выхода на экраны в СССР картины "Вертикаль", в которой Высоцкий исполнил собственные песни. Кино раскроет три главные истории любви советского артиста.

Алексей Соловьёв
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