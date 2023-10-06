Неизвестная редакция рукописи песни Высоцкого ушла с молотка
Неизвестная рукопись песни Высоцкого "В холода" продана за 260 тысяч рублей
Поэт, актёр театра и кино, певец Владимир Высоцкий, 1977 год. Обложка © ТАСС / Строков Михаил
С молотка ушла неизвестная редакция рукописи песни Владимира Высоцкого "В холода". В пресс-службе аукционного дома "Литфонд" сообщили, что она была продана на онлайн-торгах в минувший четверг за 260 тысяч рублей.
"Неизвестная редакция рукописи песни Владимира Высоцкого "В холода", названная "Песней Фёдора", продана сегодня за 260 тысяч рублей", — рассказали в пресс-службе РИА "Новости".
Также журналистам рассказали, что на торги помимо этого были выставлены книги, рукописи, автографы, фотографии и исторические бумаги. Среди них аукционный дом выделил редкую книгу Иоганна Бухнера "Учение и практика артиллерии, или Внятное описание", начальная цена которой составляет 950 тысяч рублей. Стоит отметить, что она была издана во времена правления Петра I.
Ранее Лайф писал, что лицо поэта, актёра театра и кино, певца Владимира Высоцкого в новом фильме "Володя" воссоздадут с помощью нейросети. Фильм начнёт повествование с момента выхода на экраны в СССР картины "Вертикаль", в которой Высоцкий исполнил собственные песни. Кино раскроет три главные истории любви советского артиста.