Неизвестная редакция рукописи песни Высоцкого ушла с молотка

С молотка ушла неизвестная редакция рукописи песни Владимира Высоцкого "В холода". В пресс-службе аукционного дома "Литфонд" сообщили, что она была продана на онлайн-торгах в минувший четверг за 260 тысяч рублей.

"Неизвестная редакция рукописи песни Владимира Высоцкого "В холода", названная "Песней Фёдора", продана сегодня за 260 тысяч рублей", — рассказали в пресс-службе РИА "Новости".

Также журналистам рассказали, что на торги помимо этого были выставлены книги, рукописи, автографы, фотографии и исторические бумаги. Среди них аукционный дом выделил редкую книгу Иоганна Бухнера "Учение и практика артиллерии, или Внятное описание", начальная цена которой составляет 950 тысяч рублей. Стоит отметить, что она была издана во времена правления Петра I.