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6 октября, 05:28

В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура

Припортовая инфраструктура в Одесской области оказалась повреждена в результате ночных взрывов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, в ночь на 6 октября взрывы раздавались в Измаильском районе на юге Одесской области. Воздушная тревога продолжалась на протяжении 3,5 часа. В итоге загорелось девять грузовиков, однако к этой минуте пожар уже ликвидирован. Помимо этого, удар пришёлся по зернохранилищу.

"Внимание: функционирование паромной переправы временно остановлено", — добавил Кипер в своём телеграм-канале.

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А в конце сентября Лайф рассказывал о повреждениях склада в Одесской области, в котором хранилось порядка тысячи тонн зерна. Глава областной военной администрации Олег Кипер уточнял, что был организован разбор и вывоз продукции.

Обложка ©

Unsplash

Николь Вербер
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