В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура

По его словам, в ночь на 6 октября взрывы раздавались в Измаильском районе на юге Одесской области. Воздушная тревога продолжалась на протяжении 3,5 часа. В итоге загорелось девять грузовиков, однако к этой минуте пожар уже ликвидирован. Помимо этого, удар пришёлся по зернохранилищу.