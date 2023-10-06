"Хуже предыдущей": Украине предрекли страшную зиму
"Политика": Грядущая зима для Украины будет хуже и страшнее предыдущей
Приближающаяся зима окажется для Украины ещё хуже предыдущей на фоне плачевной ситуации с энергоснабжением, заявил обозреватель Деян Новакович в статье сербской газеты "Политика".
Несмотря на всяческую помощь западных союзников и тяжёлую работу инженеров, процесс идёт довольно туго, подчеркнул журналист. По его словам, подготовка к холодам ведётся вместе с регулярным обслуживанием систем, однако многие их участки уже устарели.
"Украинские власти не скрывают страха, что из-за энергообеспечения предстоящая зима будет хуже прошлой", — говорится в статье.
Ранее жителям Украины уже предрекли возможную катастрофу, которая произойдёт в зимний период. Речь идёт об аварийном отключении какой-либо украинской атомной электростанции (АЭС) в предстоящий отопительный сезон. Если в прошлом сезоне блэкауты наблюдались примерно раз в три дня, то сейчас могут быть отключения по четыре-пять раз в три дня.
ТАСС / AP / Andrew Kravchenko