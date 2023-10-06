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6 октября, 06:16

"Хуже предыдущей": Украине предрекли страшную зиму

"Политика": Грядущая зима для Украины будет хуже и страшнее предыдущей

Приближающаяся зима окажется для Украины ещё хуже предыдущей на фоне плачевной ситуации с энергоснабжением, заявил обозреватель Деян Новакович в статье сербской газеты "Политика".

Несмотря на всяческую помощь западных союзников и тяжёлую работу инженеров, процесс идёт довольно туго, подчеркнул журналист. По его словам, подготовка к холодам ведётся вместе с регулярным обслуживанием систем, однако многие их участки уже устарели.

"Украинские власти не скрывают страха, что из-за энергообеспечения предстоящая зима будет хуже прошлой", — говорится в статье.

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Ранее жителям Украины уже предрекли возможную катастрофу, которая произойдёт в зимний период. Речь идёт об аварийном отключении какой-либо украинской атомной электростанции (АЭС) в предстоящий отопительный сезон. Если в прошлом сезоне блэкауты наблюдались примерно раз в три дня, то сейчас могут быть отключения по четыре-пять раз в три дня.

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ТАСС / AP / Andrew Kravchenko

Николь Вербер
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