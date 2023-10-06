Хирург объяснил, можно ли подрасти, если вы уже взрослый
Хирург Умнов: С помощью операции можно увеличить рост на 7–8 см
Многие люди комплексуют из-за низкого роста, однако, даже если вы уже взрослый, есть два способа чуть-чуть подрасти. Об этих способах Лайфу рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
1. Операция по увеличению роста. По словам хирурга, в этом случае увеличивают длину ног. Сначала на голени накладывают ортопедический аппарат. После кость разрезают (остеотомия) на несколько частей, а затем отломки фиксируют спицами. Затем начинается вытяжение (дистракция) по 1 мм в сутки на протяжении трёх месяцев. После происходит период фиксации полученного результата. Так можно "вырасти" до 7–8 см.
Однако Умнов предупреждает, что из-за длительного нахождения в неподвижном состоянии существует риск развития пневмоний и пролежней. Кроме того, операция противопоказана при наличии острой и обострения хронической инфекции. Из-за риска возникновения нагноения послеоперационной раны нельзя оперировать также при остеопорозе, поражении костей голени, обострении хронических заболеваний.
2. Консервативное увеличение. Врач советует ежедневно выполнять наклоны и растяжки — это приводит к выпрямлению позвоночника, улучшению осанки. Подтягивание на турнике влечёт растяжение межпозвоночных дисков. Плавание также способствует растяжению межпозвоночных дисков, из-за чего увеличивается рост.
А ранее пластический хирург Арсен Чиракадзе рассказал, что россиянки обычно предпочитают увеличивать грудь до третьего размера, тогда как американки часто выбирают пятый. Врач уточнил, что для выбора имплантата нужно принять во внимание ширину грудной клетки, размер талии, рост и вес женщины.