Хирург объяснил, можно ли подрасти, если вы уже взрослый

Многие люди комплексуют из-за низкого роста, однако, даже если вы уже взрослый, есть два способа чуть-чуть подрасти. Об этих способах Лайфу рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

1. Операция по увеличению роста. По словам хирурга, в этом случае увеличивают длину ног. Сначала на голени накладывают ортопедический аппарат. После кость разрезают (остеотомия) на несколько частей, а затем отломки фиксируют спицами. Затем начинается вытяжение (дистракция) по 1 мм в сутки на протяжении трёх месяцев. После происходит период фиксации полученного результата. Так можно "вырасти" до 7–8 см.

Однако Умнов предупреждает, что из-за длительного нахождения в неподвижном состоянии существует риск развития пневмоний и пролежней. Кроме того, операция противопоказана при наличии острой и обострения хронической инфекции. Из-за риска возникновения нагноения послеоперационной раны нельзя оперировать также при остеопорозе, поражении костей голени, обострении хронических заболеваний.

2. Консервативное увеличение. Врач советует ежедневно выполнять наклоны и растяжки — это приводит к выпрямлению позвоночника, улучшению осанки. Подтягивание на турнике влечёт растяжение межпозвоночных дисков. Плавание также способствует растяжению межпозвоночных дисков, из-за чего увеличивается рост.