Кроме того, надежд Вашингтона не оправдали и последствия от введения антироссийских санкций, которые стали "глобальной неудачей". В итоге во многих западных странах люди сейчас выступают против военной поддержки Украины, считая, что борьба проиграна и у Киева остался лишь один выход — сесть за стол переговоров с Россией и урегулировать конфликт мирным путём.