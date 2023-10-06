В Турции восхитились ролью Путина в срыве планов США по окружению России
Sabah: Путин не позволил США завершить стратегическое окружение России
Президент России Владимир Путин сорвал планы Белого дома, опередив американцев на Украине, пишет турецкое издание Sabah.
"Путин, объявивший о присоединении, помимо Крыма, таких богатых подземными и наземными ресурсами регионов, как Луганск, Донецк, Херсон и Запорожье, разрушил стратегию США", — говорится в материале.
Кроме того, надежд Вашингтона не оправдали и последствия от введения антироссийских санкций, которые стали "глобальной неудачей". В итоге во многих западных странах люди сейчас выступают против военной поддержки Украины, считая, что борьба проиграна и у Киева остался лишь один выход — сесть за стол переговоров с Россией и урегулировать конфликт мирным путём.
Кстати, ранее в США раскрыли роковую ошибку Украины на переговорах с Россией. По мнению бывшего американского разведчика Скотта Риттера, из-за подчинения Западу Киев может лишиться ещё большего количества территорий. Он подчеркнул, что из-за невыполнения условий проекта стамбульского договора по урегулированию киевский режим может потерять Харьков, Сумы, Днепропетровск, Николаев и Одессу.
ТАСС / POOL / Сергей Гунеев