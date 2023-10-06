Названы регионы РФ с самым высоким и низким индексом жизнеспособности

В Государственном университете управления (ГУУ) назвали регионы России с самым высоким и низким уровнем жизнеспособности общества. Результаты исследования публикует RT.

По словам ректора ГУУ Владимира Строева, уровень жизнеспособности общества построен на среднем возрасте населения, средней ожидаемой продолжительности жизни и рождаемости.

"Индекс показывает уровень сохранения и развития жизни, демографической жизнеспособности", — добавил он.

Согласно составленному рейтингу, в топ-3 российских регионов с самым высоким индексом вошли Чечня (1,00), Тува (0,73) и Ингушетия (0,55). Следующие два места занимают Ямало-Ненецкий автономный округ (0,49) и Дагестан (0,47).

В свою очередь, аутсайдерами списка оказались Тульская область (0,07), Севастополь (0,06), Смоленская область (0,05), Мордовия (0,05) и Ленинградская область (0,00). В среднем же по стране индекс составляет 0,21.