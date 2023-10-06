Названы регионы РФ с самым высоким и низким индексом жизнеспособности
Чечня заняла первое место по индексу жизнеспособности общества среди регионов РФ
В Государственном университете управления (ГУУ) назвали регионы России с самым высоким и низким уровнем жизнеспособности общества. Результаты исследования публикует RT.
По словам ректора ГУУ Владимира Строева, уровень жизнеспособности общества построен на среднем возрасте населения, средней ожидаемой продолжительности жизни и рождаемости.
"Индекс показывает уровень сохранения и развития жизни, демографической жизнеспособности", — добавил он.
Согласно составленному рейтингу, в топ-3 российских регионов с самым высоким индексом вошли Чечня (1,00), Тува (0,73) и Ингушетия (0,55). Следующие два места занимают Ямало-Ненецкий автономный округ (0,49) и Дагестан (0,47).
В свою очередь, аутсайдерами списка оказались Тульская область (0,07), Севастополь (0,06), Смоленская область (0,05), Мордовия (0,05) и Ленинградская область (0,00). В среднем же по стране индекс составляет 0,21.
А ранее Лайф писал, что Москва заняла первое место в рейтинге городов БРИКС по технологическому и пространственному развитию. Столица России опередила Пекин, Шанхай, бразильский Сан-Паулу и Гуанчжоу.
Донат Сорокин / ТАСС