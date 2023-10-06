Регион

Уведомления отключены

6 октября, 07:28

Названы регионы РФ с самым высоким и низким индексом жизнеспособности

Чечня заняла первое место по индексу жизнеспособности общества среди регионов РФ

В Государственном университете управления (ГУУ) назвали регионы России с самым высоким и низким уровнем жизнеспособности общества. Результаты исследования публикует RT.

По словам ректора ГУУ Владимира Строева, уровень жизнеспособности общества построен на среднем возрасте населения, средней ожидаемой продолжительности жизни и рождаемости.

"Индекс показывает уровень сохранения и развития жизни, демографической жизнеспособности", добавил он.

Согласно составленному рейтингу, в топ-3 российских регионов с самым высоким индексом вошли Чечня (1,00), Тува (0,73) и Ингушетия (0,55). Следующие два места занимают Ямало-Ненецкий автономный округ (0,49) и Дагестан (0,47).

В свою очередь, аутсайдерами списка оказались Тульская область (0,07), Севастополь (0,06), Смоленская область (0,05), Мордовия (0,05) и Ленинградская область (0,00). В среднем же по стране индекс составляет 0,21.

Мурманская и Амурская области стали лидерами по росту привлекательности для туристов

Мурманская и Амурская области стали лидерами по росту привлекательности для туристов

А ранее Лайф писал, что Москва заняла первое место в рейтинге городов БРИКС по технологическому и пространственному развитию. Столица России опередила Пекин, Шанхай, бразильский Сан-Паулу и Гуанчжоу.

Обложка ©

Донат Сорокин / ТАСС

Матвей Константинов
  • Новости
  • Общество
  • Чеченская Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров