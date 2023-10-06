Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах, которые раздавались над городом утром в пятницу, 6 октября. С семи часов в регионе была объявлена воздушная тревога.

"Город Харьков под обстрелом. Есть информация об ударе по центральной части города", — написал он в своём телеграм-канале.

Как сообщил губернатор Олег Синегубов, также повреждения склада и техники зафиксированы в селе Пески-Радьковские Изюмского района, а также в городе Волчанске, посёлках Волчанские Хутора и Лиман Чугуевского района, Купянске, Первомайском Изюмского района и других населённых пунктах.