Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах, которые раздавались над городом утром в пятницу, 6 октября. С семи часов в регионе была объявлена воздушная тревога.
"Город Харьков под обстрелом. Есть информация об ударе по центральной части города", — написал он в своём телеграм-канале.
Как сообщил губернатор Олег Синегубов, также повреждения склада и техники зафиксированы в селе Пески-Радьковские Изюмского района, а также в городе Волчанске, посёлках Волчанские Хутора и Лиман Чугуевского района, Купянске, Первомайском Изюмского района и других населённых пунктах.
Кроме того, ночные взрывы слышали и жители Одесской области. По данным главы областной администрации Олега Кипера, воздушная тревога продолжалась на протяжении 3,5 часа. В результате загорелось девять грузовиков, а также было повреждено зернохранилище и припортовая инфраструктура.
ТАСС / AP / Leo Correa