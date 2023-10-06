СК ищет треш-стримеров, которые истязали двух человек ради донатов
СК начал проверку после публикации роликов с истязаниями двух человек в Башкирии
Следователи начали проверку после появления в соцсетях роликов, где треш-стримеры издеваются над мужчиной и женщиной, избивая их, оскорбляя и обливая краской. Об это сообщает СУ СК Башкортостана.
В Сети появились ролики с избиением двух человек. Видео © VK / Новости, вести, ЧП Россия
"Организована проверка по ст. 117 УК РФ (истязание) по видеозаписям, выявленным в социальных сетях, на которых демонстрируется причинение побоев и иные противоправные действия в отношении мужчины и женщины", — говорится в тексте.
По предварительной информации, видео сняты в Стерлитамаке. Голос за кадром приказывает пострадавшим подчиниться, после чего те подвергаются различным унижениям. Сейчас устанавливаются все участники съёмок и их автор. Наиболее вероятно, речь идёт о треш-стримерах — блогерах, которые зарабатывают деньги и просмотры на "чернухе".
Ранее Верховный суд России поддержал проект об уголовной ответственности в отношении треш-стримеров. Законопроект предусматривает введение штрафов до 700 тысяч рублей с конфискацией имущества, а в случае тяжких нарушений — даже уголовную ответственность.