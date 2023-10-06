СК ищет треш-стримеров, которые истязали двух человек ради донатов

Следователи начали проверку после появления в соцсетях роликов, где треш-стримеры издеваются над мужчиной и женщиной, избивая их, оскорбляя и обливая краской. Об это сообщает СУ СК Башкортостана.

В Сети появились ролики с избиением двух человек. Видео © VK / Новости, вести, ЧП Россия

"Организована проверка по ст. 117 УК РФ (истязание) по видеозаписям, выявленным в социальных сетях, на которых демонстрируется причинение побоев и иные противоправные действия в отношении мужчины и женщины", — говорится в тексте.

По предварительной информации, видео сняты в Стерлитамаке. Голос за кадром приказывает пострадавшим подчиниться, после чего те подвергаются различным унижениям. Сейчас устанавливаются все участники съёмок и их автор. Наиболее вероятно, речь идёт о треш-стримерах — блогерах, которые зарабатывают деньги и просмотры на "чернухе".