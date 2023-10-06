Вертолёт Ка-29 уничтожил морской дрон ВСУ, следовавший в направлении Крыма

Вертолёт Ка-29 Черноморского флота обнаружил и уничтожил украинский морской дрон, следовавший к берегам Крыма. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Безэкипажный украинский катер был найден и обезврежен в северо-западной части акватории Чёрного моря, уточнили в ведомстве.

"В ходе патрулирования вертолётом морской авиации Черноморского флота Ка-29 был обнаружен и уничтожен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВСУ", — говорится в сообщении Минобороны.