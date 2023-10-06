Вертолёт Ка-29 уничтожил морской дрон ВСУ, следовавший в направлении Крыма
МО РФ: Пресечена попытка ВСУ атаковать Крым с применением безэкипажного катера
Вертолёт Ка-29 Черноморского флота обнаружил и уничтожил украинский морской дрон, следовавший к берегам Крыма. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщила пресс-служба Минобороны России.
Безэкипажный украинский катер был найден и обезврежен в северо-западной части акватории Чёрного моря, уточнили в ведомстве.
"В ходе патрулирования вертолётом морской авиации Черноморского флота Ка-29 был обнаружен и уничтожен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВСУ", — говорится в сообщении Минобороны.
Напомним, что месяц назад российские войска ударили беспилотниками по судостроительному предприятию на Украине, где из импортных деталей собирали так называемые морские дроны — безэкипажные катера, которые Киев часто использует для атак.
ТАСС / Виталий Невар