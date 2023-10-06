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6 октября, 08:40

Вертолёт Ка-29 уничтожил морской дрон ВСУ, следовавший в направлении Крыма

МО РФ: Пресечена попытка ВСУ атаковать Крым с применением безэкипажного катера

Вертолёт Ка-29 Черноморского флота обнаружил и уничтожил украинский морской дрон, следовавший к берегам Крыма. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Безэкипажный украинский катер был найден и обезврежен в северо-западной части акватории Чёрного моря, уточнили в ведомстве.

"В ходе патрулирования вертолётом морской авиации Черноморского флота Ка-29 был обнаружен и уничтожен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВСУ", — говорится в сообщении Минобороны.

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Над Чёрным морем снова замечен американский разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk

Напомним, что месяц назад российские войска ударили беспилотниками по судостроительному предприятию на Украине, где из импортных деталей собирали так называемые морские дроны — безэкипажные катера, которые Киев часто использует для атак.

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ТАСС / Виталий Невар

Марина Калегина
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