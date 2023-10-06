Почти 400 сдавших ЕГЭ выпускников из новых регионов поступили в российские вузы

По итогам приёмной кампании в 2023 году 391 выпускник из новых регионов, сдавших ЕГЭ минувшим летом, стали студентами. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Подчёркивается, что, несмотря на необязательность экзамена для них в этом году, ребята всё же решили воспользоваться его преимуществами: возможностью подать документы на поступление одновременно в несколько вузов и не приезжать для сдачи вступительных экзаменов в учебное заведение.

Причём 364 из них решили учиться в других регионах России, а некоторые стали студентами ведущих высших учебных заведений России, в том числе СПбГУ, МФТИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИСИС и НИУ ВШЭ.

Однако чаще всего они выбирали вузы Ростовской области, Москвы и Санкт-Петербурга. Многие стали учиться в Татарстане, Башкортостане, Чувашии, Северной Осетии — Алании, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Кировской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, Самарской, Саратовской, Тверской и Тульской областях.

Указывается, что в 2023/2024–2025/2026 учебных годах выпускники из новых регионов будут сдавать ЕГЭ или ГВЭ по своему выбору по двум обязательным предметам — русскому языку и математике. Остальные могут сдать ЕГЭ по предметам на выбор.