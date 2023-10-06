Врач объяснила, почему мужчины часто теряют сознание при виде крови

Боязнь крови, или, как её называют в медицине, гемофобия, — это патологическое состояние, в котором у человека возникают приступы паники при виде собственной или чужой крови. Иногда эти приступы настолько сильны, что даже заканчиваются обмороком, причём в большинстве таких случаев теряют сознание именно мужчины. Об этом Лайфу рассказала врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина.

"Из-за переживаний при виде крови надпочечники начинают вырабатывать большое количество гормонов стресса. Сердце начинает биться чаще, а артериальное давление резко снижается. В результате у человека появляются тошнота и головокружение, перед глазами начинают мелькать мушки, ноги и руки дрожат, а дыхание становится затруднённым", — объяснила медик.

Такое состояние может развиться внезапно, добавила врач. Предшествовать ему могут самые разные ситуации: вид своей или чужой крови, просмотр хоррора по телевизору и даже разделка мяса во время приготовления пищи. Иногда гемофобия развивается у мужчин, которых в детстве родители ругали за любые царапины и порезы. Вид крови у них даже во взрослом возрасте всегда ассоциируется с неприятными переживаниями и страхом.

Сам по себе обморок, развившийся на фоне гемофобии, неопасен, сообщила собеседница Лайфа. Но вот ситуация, в которой он случился, может грозить серьёзными последствиями. К примеру, если мужчина находится за рулём или управляет сложным механизмом, из-за потери сознания он может пострадать сам и травмировать окружающих.

Если человек чувствует приближающуюся панику, полезно выйти на свежий воздух или хотя бы открыть окно, сделать несколько глубоких вздохов, умыться или выпить немного прохладной воды. А если обморок всё же случился, лишившегося чувств человека нужно аккуратно положить на ровную поверхность, подложить под ноги валик и обеспечить доступ свежего воздуха. Когда пострадавший придёт в себя, ему следует обратиться к врачу, посоветовала эксперт.

"Лечением гемофобии занимаются психологи и психотерапевты. Они помогают пациенту разобраться в причинах панического страха и учат справляться с беспокойными мыслями. В некоторых случаях человеку нужно будет принимать лекарственные препараты. Назначать их, а также определять дозировку и длительность курса должен исключительно лечащий врач", — резюмировала Уланкина.