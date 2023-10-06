Посла Кипра вызвали в МИД РФ после задержания российского журналиста

Министерство иностранных дел России вызвало посла Кипра после инцидента с корреспондентом "Российской газеты", который был задержан в республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Кипрский посол вызван в МИД в связи с силовым задержанием на Кипре корреспондента "Российской газеты" Гасюка", — сказал собеседник.

По данным агентства, всё произошло вчера в Никосии около полудня по местному времени (совпадает с мск). В этот момент журналист находился в автомобиле около дома, где проживает вместе с семьёй. Полицейские произвели силовое задержание и даже травмировали корреспонденту руку, из-за чего его пришлось госпитализировать.