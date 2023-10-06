Посла Кипра вызвали в МИД РФ после задержания российского журналиста
ТАСС: МИД вызвал посла Кипра Йоргаллиса после задержания российского журналиста
Министерство иностранных дел России вызвало посла Кипра после инцидента с корреспондентом "Российской газеты", который был задержан в республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
"Кипрский посол вызван в МИД в связи с силовым задержанием на Кипре корреспондента "Российской газеты" Гасюка", — сказал собеседник.
По данным агентства, всё произошло вчера в Никосии около полудня по местному времени (совпадает с мск). В этот момент журналист находился в автомобиле около дома, где проживает вместе с семьёй. Полицейские произвели силовое задержание и даже травмировали корреспонденту руку, из-за чего его пришлось госпитализировать.
Ранее Лайф рассказывал, что российский МИД выразил решительный протест послу Болгарии Атанасу Крыстину после инцидента со священниками Русской православной церкви, которых выслали из Софии под надуманным предлогом в кощунственной и оскорбительной манере.
LIFE / Павел Баранов