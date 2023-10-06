После неудачного контрнаступления Киев должен перестать надеяться на помощь Запада, заявил Ura.ru руководитель Бюро военно-политического анализа военный аналитик Александр Михайлов.

"Полностью надеяться на обещания западных партнёров недальновидно, потому что они только обещают. Вашингтон, Лондон и кучка более слабых и зависимых от центра НАТО государств. Но между ними продолжается перебранка по поводу того, кому больше отдавать своё кровное вооружение. После полутора лет кормления киевского режима оружием, деньгами, кредитами, материальным снабжением появилась усталость на всех уровнях", — рассказал эксперт.

Михайлов подчеркнул, что контрнаступление ВСУ ещё не закончилось, у Киева осталась техника советского производства, которая способна воевать в холодное время года. А вот, по словам аналитика, зарубежная техника в умеренно климатической зоне показывает себя не лучшим образом.