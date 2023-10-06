Пьяный сотрудник ФСИН умер после сна на морозе, но мог выжить, если бы не одно но

В Челябинской области двое сотрудников ФСИН уснули на морозе после пьяной драки, а разбудить получилось только одного. При этом жена погибшего уверена, что это было преднамеренное убийство, пишет SHOT.

Под Челябинском двое пьяных сотрудников ФСИН уснули на морозе, один умер. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, всё произошло в городе Верхнеуральске во время празднования повышения в звании нескольких сотрудников внутренней службы, куда был приглашён и 37-летний лейтенант Евгений. В конце мероприятия остались самые стойкие — он и прапорщик Александр. Причём посиделки оказались довольно душевными и перетекали то за стол, то на улицу — мужчины в форме успели и выпить, и выяснить отношения на кулаках, однако последний выход на мороз для Евгения оказался смертельным.

Судя по видео, изрядно пошатывающиеся приятели потолкались на крыльце, спустились, начали махать руками, после чего будто замертво упали на землю — Александр оказался сверху. В таком положении они провели порядка трёх часов, пока их не обнаружил один из сотрудников кафе. Он вызвал скорую и прибывшие медики диагностировали смерть Евгения.

Экспертиза показала, что он умер в результате переохлаждения, возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", однако несчастная вдова с такой формулировкой не согласна. Убитая горем женщина требует переквалифицировать статью на 105 УК "Убийство". По мнению супруги погибшего, Евгений мог выжить, если бы его на земле не удерживал пьяный соперник. Она хочет добиться правосудия, однако не исключает, что близкий родственник Александра, который работает судьёй, может помочь ему и вовсе избежать наказания.