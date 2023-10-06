Россия постепенно одержит победу в битве с сатанинским фашистским режимом гомосексуалистов на Украине, в которой россияне — это воины света. Такое мнение в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" выразил российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Егор Кончаловский.

Егор Кончаловский — о будущем Украины после СВО и роли России в этом противостоянии. Видео © LIFE

"Я думаю, что постепенно всё-таки мы эту победу одержим, потому что я искренне верю в то, что мы сейчас сражаемся с сатанинским фашизмом гомосексуалистов. Я не знаю, как-то сложнее сказать, да? И мы воины света", — рассказал режиссёр.

Он также рассказал, что считает вопрос будущего Украины как государства очень сложной темой. В Незалежной произошло почти то же самое, что в прошлом веке случилось при Гитлере в Германии, а именно перепрошивка мозгов. У пришедшего к власти в 1933 году фюрера было около десяти лет на то, чтобы промыть мозги цивилизованным, культурным и технически развитым немцам и сделать из них тот Третий рейх, который нам сейчас известен. Он нашёл поддержку во всех слоях населения, даже среди духовенства, и ему хватило времени. А на Украине этот процесс происходил намного дольше.

Кончаловский указал на то, что нацизм на Украине начал распространяться задолго до 1991 года: ещё с тех пор, когда были амнистированы бандеровские коллаборанты. Получив прощение, сами они ничего не забыли и принялись постепенно развивать своё подполье, в итоге успешно подготовив почву к событиям 1991 года. А уже с этого момента начался новый этап промывки мозгов населению Украины, автором которого можно назвать американского финансиста Джорджа Сороса. И эта работа проводилась в течение ещё тридцати лет. Чтобы свести на нет всю антироссийскую пропаганду, потребуется очень много времени, считает гость "Дайте сказать!".

Кроме того, и сама СВО осложнит примирение двух народов, где люди с обеих сторон теряли родных, друзей и близких, добавил сценарист. Это колоссальная трагедия, которая играет на руку врагам России. Поэтому для устранения последствий понадобится долгий срок и колоссальные усилия. Тем не менее предпосылки для этого есть, уверен Кончаловский: "экономика и холодильник" в итоге одолеют пропаганду из телевизора. Имеется в виду, что люди поверят в правоту выбранного Россией пути, когда сами увидят, что стали жить лучше, вопреки тому, чем стращает пропаганда Запада. В частности, многие уже заметили, как наладился быт в Крыму и какие сейчас огромные усилия и средства бросаются на то, чтобы нормализовать жизнь в новых регионах России.