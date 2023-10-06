"Спим в разных кроватях": Психолог раскрыла основные уловки "женатиков"

"Спим в разных кроватях" и "Cохраняем брак ради детей" — фразы-уловки, которыми могут пользоваться женатые мужчины, чтобы завлечь девушек в любовные сети. Об этом рассказала психолог Анна Завгороднева интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

"Они обычно утверждают, что либо не живут с женой, либо спят в разных кроватях. И всё это, конечно, ради детей. Это самые часто встречающиеся уловки", — заявила психолог.

По словам психолога, женатые мужчины, чтобы запудрить мозг, могут рассказывать трогательные истории о разбитом сердце. Завгороднева подчеркнула, что многим женщинам в статусе любовницы ошибочно кажется, что их мужчина точно оставит семью. По её словам, даже если он разводится, нужно внимательно следить за "красными флагами".

"Вот он сейчас развёлся со своей женой, начнёт жить с новой девушкой. Они, может быть, даже поженятся, а потом он и с ней развёдется, он уйдёт к следующей", — пояснила психолог.

Психолог заключила, что случаи, когда мужчина бросает семью из-за любовницы, крайне редки.