В Алтайском крае таможенники поймали чёрного нелегала, который пытался спрятаться в куче угля

34-летний нелегал-рецидивист пытался пробраться в Россию, спрятавшись в товарном поезде в куче угля. Об этом сообщает SHOT. В итоге его задержали в Алтайском крае.

По данным телеграм-канала, мужчина сел в поезд в городе Павлодаре в Казахстане. Он хотел скрыться от правосудия, однако что-то пошло не так. Во время таможенного контроля на пункте пропуска Кулунда сотрудники обнаружили зайца под насыпью угля.

Оказалось, что он находится в розыске и имеет запрет на въезд на территорию Российской Федерации. Теперь мужчине грозит до четырёх лет уже в российской тюрьме за незаконное пересечение государственной границы.