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6 октября, 12:32

В Алтайском крае таможенники поймали чёрного нелегала, который пытался спрятаться в куче угля

Нелегал пытался въехать в Россию, спрятавшись в товарном поезде в куче угля

<p>Нелегал пытался въехать в Россию, спрятавшись в товарном поезде в куче угля. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/57851" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Нелегал пытался въехать в Россию, спрятавшись в товарном поезде в куче угля. Обложка © t.me / SHOT

34-летний нелегал-рецидивист пытался пробраться в Россию, спрятавшись в товарном поезде в куче угля. Об этом сообщает SHOT. В итоге его задержали в Алтайском крае.

По данным телеграм-канала, мужчина сел в поезд в городе Павлодаре в Казахстане. Он хотел скрыться от правосудия, однако что-то пошло не так. Во время таможенного контроля на пункте пропуска Кулунда сотрудники обнаружили зайца под насыпью угля.

Оказалось, что он находится в розыске и имеет запрет на въезд на территорию Российской Федерации. Теперь мужчине грозит до четырёх лет уже в российской тюрьме за незаконное пересечение государственной границы.

В Пулково поймали итальянских муравьёв-нелегалов

В Пулково поймали итальянских муравьёв-нелегалов

А ранее сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали гражданина Эстонии, который незаконно пересёк границу России в Псковской области. Пойманный в Печорском районе иностранец признался, что прибыл в нашу страну в поисках "лучших условий жизни".

Николь Вербер
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