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6 октября, 12:39

Москвичей призвали не садиться за руль из-за возможной гололедицы

Дептранс Москвы посоветовал избегать поездок на авто из-за гололедицы

В Москве водителям посоветовали в ближайшие сутки не садиться за руль из-за прогнозируемой гололедицы, тем более если у машины летняя резина. Об этом говорится в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Сегодня с 21.00 и до завтрашнего вечера в Москве ожидаются понижение температуры, ветер и сильный дождь со снегом. Возможно образование гололедицы. ЦОДД рекомендует сегодня вечером и завтра утром воздержаться от поездок на личной машине с летней резиной", указано в тексте.

Если же будет необходимость выехать в город, то следует строго соблюдать дистанцию, не разгоняться на подъёмах и спусках, а также не допускать резких дорожных манёвров, добавили в департаменте.

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Ранее сообщалось, что первый снег может выпасть в Москве уже сегодня вечером. В столице в ближайшие сутки ожидаются дождь со снегом, порывистый ветер, местами гололедица.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Татьяна Миссуми
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