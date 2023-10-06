Москвичей призвали не садиться за руль из-за возможной гололедицы

В Москве водителям посоветовали в ближайшие сутки не садиться за руль из-за прогнозируемой гололедицы, тем более если у машины летняя резина. Об этом говорится в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Сегодня с 21.00 и до завтрашнего вечера в Москве ожидаются понижение температуры, ветер и сильный дождь со снегом. Возможно образование гололедицы. ЦОДД рекомендует сегодня вечером и завтра утром воздержаться от поездок на личной машине с летней резиной", — указано в тексте.

Если же будет необходимость выехать в город, то следует строго соблюдать дистанцию, не разгоняться на подъёмах и спусках, а также не допускать резких дорожных манёвров, добавили в департаменте.