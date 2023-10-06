Суд Крыма приговорил гражданина Украины к 13 годам лишения свободы за шпионаж

Верховный суд Крыма вынес приговор гражданину Украины С. Цыгипе по делу о шпионаже. Подсудимого приговорили к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"В Верховном суде Республики Крым окончено рассмотрение уголовного дела, по результатам которого гражданин Украины С. Цыгипа был признан виновным в шпионаже. Подсудимому было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сказано в публикации пресс-службы.

Действия подсудимого суд квалифицировал в рамках статьи 276 УК РФ (шпионаж). Дело рассматривали в закрытом формате, так как в материалах дела есть информация, являющаяся государственной тайной. Приговор ещё не вступил в законную силу.