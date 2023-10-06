ВСУ потеряли за неделю более 1745 солдат и 18 танков на Донецком направлении
Украинская армия за неделю лишилась свыше 1745 военных и 18 танков, пытаясь перейти в наступление на Донецком направлении. Как всегда, для киевского режима всё закончилось неудачей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На Донецком направлении противник продолжал укреплять свою оборону в районе населённых пунктов Авдеевка, Марьинка и Торецк Донецкой Народной Республики. Одновременно пытался атаковать в районе населённых пунктов Первомайское, Невельское и Красногоровка Донецкой Народной Республики", — отмечается в заявлении.
Там уточняется, что всего ВСУ совершили 34 провальные попытки атаковать, каждый раз попадая под огонь подразделений Южной группировки ВС РФ. По данным Минобороны, украинские войска потеряли более 1745 военнослужащих убитыми и ранеными, 18 танков и других боевых машин, 27 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, РСЗО "Град". Кроме того, Российская армия успешно поразила три вражеских склада с боеприпасами.
Ранее сообщалось, что над Белгородской областью силами противовоздушной обороны уничтожено пять украинских беспилотников самолётного типа. Как уточнили в Минобороны РФ, террористическая атака киевского режима была пресечена в 23:30 по Москве.
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