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6 октября, 12:41

В Минобороны подтвердили информацию Лайфа об уничтожении диверсантов ВСУ у Крыма

Авиация Черноморского флота уничтожила два плавсредства и 13 диверсантов ВСУ

Авиация Черноморского флота России 4 октября уничтожила два плавсредства и тринадцать диверсантов ВСУ, пытавшихся совершить высадку на побережье Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"4 октября морской авиацией Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожено два плавсредства и тринадцать диверсантов ВСУ при попытке высадки десанта на побережье Крыма", рассказали там.

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Напомним, 4 октября ФСБ сорвала попытку украинской диверсионно-разведывательной группы ВСУ высадиться в Крыму. По данным Лайфа, было уничтожено тринадцать бойцов, ещё одного взяли в плен. На допросе он признался, что целью противника была съёмка провокационных фото и видео на фоне флага Незалежной. А вчера тело одного из диверсантов нашли в пяти километрах от места высадки.

Обложка ©

Getty Images / Vincenzo Circosta

Матвей Константинов
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