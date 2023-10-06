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5 октября, 21:28

В Минобороны сообщили об уничтожении пяти беспилотников над Белгородской областью

Над Белгородской областью силами противовоздушной обороны уничтожено пять украинских беспилотников самолётного типа. Как уточнили в Минобороны РФ, террористическая атака киевского режима была пресечена в 23:30 мск.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью", — сказано в сообщении.

В оборонном ведомстве также сообщили, что ещё один беспилотник самолётного типа был сбит над регионом в 22:30.

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Ранее в Минобороны сообщили, что в небе над Белгородской областью был уничтожен беспилотник самолётного типа. Террористическая атака была пресечена средствами ПВО в 22:00. Позднее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о шести сбитых дронах над Белгородом и районом.

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Getty Images / NiseriN

Оксана Попова
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