В Минобороны сообщили об уничтожении пяти беспилотников над Белгородской областью
Над Белгородской областью силами противовоздушной обороны уничтожено пять украинских беспилотников самолётного типа. Как уточнили в Минобороны РФ, террористическая атака киевского режима была пресечена в 23:30 мск.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью", — сказано в сообщении.
В оборонном ведомстве также сообщили, что ещё один беспилотник самолётного типа был сбит над регионом в 22:30.
Ранее в Минобороны сообщили, что в небе над Белгородской областью был уничтожен беспилотник самолётного типа. Террористическая атака была пресечена средствами ПВО в 22:00. Позднее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о шести сбитых дронах над Белгородом и районом.
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