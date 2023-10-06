В Минобороны сообщили об уничтожении пяти беспилотников над Белгородской областью

Над Белгородской областью силами противовоздушной обороны уничтожено пять украинских беспилотников самолётного типа. Как уточнили в Минобороны РФ, террористическая атака киевского режима была пресечена в 23:30 мск.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью", — сказано в сообщении.