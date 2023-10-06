ВС РФ подбили бронеавтомобиль с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне
Российские военные подбили бронеавтомобиль с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне. Об этом сообщил начальник штаба 3-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады "Конвой" с позывным Бандерас.
По его словам, бойцов ВСУ удалось выследить при помощи разведывательного дрона. Он показал, что украинские военные вышли из объекта, сели в бронированный внедорожник и планировали уехать в сторону херсонской промзоны с ещё одним авто.
"В ходе наблюдения за этой колонной из двух машин мы назначили точку встречи (место нанесения огневого поражения. — Прим. Лайфа). Так как район оказался уже пристрелянным нами, переносом огня от заранее пристрелянной цели нанесли поражение противнику с первого выстрела", — приводит его слова РИА "Новости".
А ранее в Минобороны сообщили о потерях украинской стороны на Донецком направлении. За неделю вражеские войска лишились почти 1,8 тысячи солдат и 18 танков. За это время противник совершил почти 35 провальных попыток атаковать, однако каждый раз попадал под огонь подразделений Южной группировки войск Вооружённых сил Российской Федерации.
ТАСС / Александр Река