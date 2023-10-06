Россия по просьбе Еревана отправит в Армению бензин и дизельное топливо
МИД: РФ отправит Армении 5 тыс. тонн бензина и 20 тыс. тонн дизельного топлива
Россия по просьбе Еревана приступила к отправке пяти тысяч тонн бензина и 20 тысяч тонн дизельного топлива для Армении, оказавшейся в сложном положении из-за дефицита нефтепродуктов. Об этом сообщается на официальном сайте российского МИД.
"В ответ на обращение руководства Армении Россия начала поставки необходимых республике нефтепродуктов. Речь идёт о 15 тыс. тонн бензина и 20 тыс. тонн дизельного топлива. Как стало известно из запроса партнёров, ситуация в этой сфере в Армении складывается непростая", — говорится в публикации дипломатического ведомства.
Ранее президент России Владимир Путин во время юбилейного ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Армения не перестаёт быть союзником РФ. Он подчеркнул, что российская сторона готова обсуждать гуманитарные вопросы, а также оказывать поддержку и помощь армянскому народу.
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