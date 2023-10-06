Россия по просьбе Еревана отправит в Армению бензин и дизельное топливо

Россия по просьбе Еревана приступила к отправке пяти тысяч тонн бензина и 20 тысяч тонн дизельного топлива для Армении, оказавшейся в сложном положении из-за дефицита нефтепродуктов. Об этом сообщается на официальном сайте российского МИД.

"В ответ на обращение руководства Армении Россия начала поставки необходимых республике нефтепродуктов. Речь идёт о 15 тыс. тонн бензина и 20 тыс. тонн дизельного топлива. Как стало известно из запроса партнёров, ситуация в этой сфере в Армении складывается непростая", — говорится в публикации дипломатического ведомства.