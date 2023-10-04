Пашинян назвал условие для своей отставки
Премьер Армении Пашинян: Готов уйти в отставку, если это нормализует ситуацию
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов подать в отставку, если это нормализует ситуацию в стране и поможет преодолеть вызовы. При этом политик считает, что его уход окажет прямо противоположное действие.
"Если я буду знать, что моей отставкой и уходом все вызовы будут преодолены, я сделаю это через секунду, потому что не цепляюсь за кресло, как вы", — заявил Пашинян в ходе правительственного часа в Национальном собрании (парламенте) Армении, отвечая на вопрос одного из депутатов от оппозиции.
При этом он, сославшись на собственный анализ ситуации, заявил, что его отставка окажет прямо противоположный эффект. Также Пашинян напомнил, что уже дважды подавал в отставку после прихода к власти и дважды переизбирался.
Никол Пашинян занимает пост премьер-министра Армении с 2018 года.
Как уже рассказывал Лайф, жители Армении начали собираться на массовые протесты в Ереване ещё 19 сентября — в день, когда Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, обвинив республику в размещении военной техники и солдат в регионе. Митингующие говорят, что политика Никола Пашиняна привела к новому обострению. Активисты стали с шести утра перекрывать ереванские улицы в попытке заблокировать здание кабмина и сорвать заседание. Полиция даже задержала одного из лидеров оппозиции Андраника Теваняна. Всего были задержаны сотни человек, в числе которых Левон Кочарян — сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна.
Getty Images / Celestino Arce