Пашинян назвал условие для своей отставки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов подать в отставку, если это нормализует ситуацию в стране и поможет преодолеть вызовы. При этом политик считает, что его уход окажет прямо противоположное действие.

"Если я буду знать, что моей отставкой и уходом все вызовы будут преодолены, я сделаю это через секунду, потому что не цепляюсь за кресло, как вы", — заявил Пашинян в ходе правительственного часа в Национальном собрании (парламенте) Армении, отвечая на вопрос одного из депутатов от оппозиции.

При этом он, сославшись на собственный анализ ситуации, заявил, что его отставка окажет прямо противоположный эффект. Также Пашинян напомнил, что уже дважды подавал в отставку после прихода к власти и дважды переизбирался.