Жёсткие задержания на митинге в Ереване: сын экс-президента Кочарян уже в автозаке
СМИ: В Ереване задержан сын экс-президента Армении Левон Кочарян
38-летнего Левона Кочаряна заметили среди задержанных на акции протеста в Ереване. Фото © t.me / Caspian Live
Около 30 демонстрантов задержаны в пятницу в центре Еревана в ходе акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. По данным местных СМИ, среди задержанных — Левон Кочарян, сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна.
Жёсткие задержания на митинге у здания Правительства Армении. Видео © t.me / Caspian Live
Силы спецназа полиции массово задерживают, усаживают в машины и отвозят в отделения всех, кто пытается перекрывать и блокировать движение по центральным улицам Еревана. Ситуация обострилась, между участниками протеста и полицией начались драка и беспорядки.
Напомним, что в Ереване начались массовые протесты ещё 19 сентября 2023 года, когда Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Армению в размещении там военной техники и солдат. Митингующие обвиняют премьера Армении в том, что его политика привела к новому обострению. Накануне на акции протеста у здания правительства пострадало по меньшей мере 34 человека.