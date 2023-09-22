Жёсткие задержания на митинге в Ереване: сын экс-президента Кочарян уже в автозаке

Около 30 демонстрантов задержаны в пятницу в центре Еревана в ходе акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. По данным местных СМИ, среди задержанных — Левон Кочарян, сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

Силы спецназа полиции массово задерживают, усаживают в машины и отвозят в отделения всех, кто пытается перекрывать и блокировать движение по центральным улицам Еревана. Ситуация обострилась, между участниками протеста и полицией начались драка и беспорядки.